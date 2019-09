E' iniziata la vendita dei biglietti per la partita di Champions Legue contro la Lokomotiv Mosca in programma il 22 ottobre alle 21 all'Allianz Stadium. Attraverso il sito ufficiale, la Juventus ha comunicato tutte le date:



Prelazione abbonati: da venerdì 27 a lun 30 settembre

Prelazione abbonati nei posti Uefa: martedì 1 ottobre

Vendita riservata J1897 Member: 3 ottobre

Vendita riservata J1897+Black&White Member: da venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre

Vendita libera: lunedì 7 ottobre in caso di disponibilità



I biglietti saranno acquistabili attraverso il sito web Sport.Ticketone.it, il Call Center TicketOne 892.101 o le ricevitorie Ticketone abilitate.