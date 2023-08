Laha mostrato interesse per Romeluin attacco, un'ipotesi già nota. Inoltre, è noto che il club bianconero sta lavorando con il Chelsea per uno scambio coinvolgente Dusan Vlahovic, che ha dimostrato il suo valore segnando un gol in una partita amichevole contro il Real Madrid. Tuttavia, al momento manca ancora un accordo tra le due società poiché le idee riguardo alle cifre non coincidono. Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica della Juventus, chiede un conguaglio tra i 40 e i 50 milioni di euro, mentre il Chelsea ha iniziato con un'offerta di 20 milioni di euro. La trattativa è ancora in corso e potrebbero essere necessari ulteriori negoziati per raggiungere un compromesso.