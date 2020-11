Lodi e complimenti: questa è la Juve di Alvaro Morata. Scrive Gazzetta: "Il ragazzo con il nove sulle spalle ha lo sguardo di chi non ha ancora portato a termine il suo lavoro, e non ha intenzione di andarsene finché non ci sarà riuscito. Alvaro Morata sente il rumore dei minuti che scorrono inesorabili: vorrebbe fermare il tempo, ma sa che non è possibile, così l’unica cosa che può fare è spingere in rete il pallone che Cuadrado gli pennella sulla testa". E' tornato per esaltare Ronaldo, ma sta alzando costantemente il suo rendimento. E i suoi numeri.