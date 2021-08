Domattina andrà in scena il quarto incontro tra Juventus e Sassuolo, inteso naturalmente come meeting Cherubini-Carnevali, per provare a definire l'eterno affare che dovrebbe portare Manuel Locatelli in bianconero. Le parti s'incontreranno alle 10 a Torino, in zona Continassa. La dirigenza bianconera è fiducioso e vuole fare l'ultimo rilancio, portando la base garantita a 30 milioni di euro.

I NODI - Restano però da definire la formula (prestito ok, ma annuale o biennale?) e il costo totale dell'operazione, con la Juve per ora ferma a 32,5 e il Sassuolo che a 35 può accettare di chiudere l'accordo.