Un gol pesante, un rendimento ritrovato e il posto sempre fisso al centro della Juve. Manuelsi è preso i colori bianconeri come sognava di fare da bambino e non vuole lasciarla più. Fondamentale nello scacchiere tattico di Max Allegri, il vertice basso è maturato molto negli ultimi anni prendendosi responsabilità e un ruolo da leader. Un intoccabile per il suo mister, . Minutaggio alla mano, infatti, il 5 bianconero rappresenta semplicemente un tassello insostituibile, che le ha giocate praticamente tutte, crescendo una gara dopo l'altra. La prima impostazione da play non era il suo mestiere al momento dell'arrivo, ma ora sta diventando più rapido e soprattutto prezioso in fase difensiva. E il potenziale racconta di un giocatore che può ancora crescere molto.Negli ultimi match Locatelli ha alzato suo rendimento e ora il rinnovo sembra più che vicino, dietro l'angolo. Dopo l'ufficialità del rinnovo di Federico Gatti, dopo la trattativa per quello di Fagioli, nel mezzo di tante trattative c'è chi può scattare prima degli altri e correre a consolidare il proprio legame con la Juve., come spiega Goal. La risposta all'inizio del dialogo è stata chiara: apertura totale del giocatore e un percorso che può chiudersi con la gioia di tutti i protagonisti coinvolti. "Speriamo si risolva presto la questione, lo vogliamo fortemente sia io che la Juventus", aveva detto Locatelli.