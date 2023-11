Dopo due settimane di attesa siamo finalmente arrivati al grande giorno, quello che che vedrà affrontarsi Juventus e Inter in una gara che sa già di sapore scudetto. Ci sono delle novità importanti per i tifosi bianconeri, perchè sembra essere confermata la presenza di Manuel Locatelli in mezzo al campo, che agirà tra Mckennie e Rabiot. Ci sarà, invece, Andrea Cambiaso ad occupare la corsia di destra.