L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo include tra le "delusioni" della stagione, i simboli della. Manuelsembra l'ombra del giocatore dello scorso anno, per non parlare di quello che si era visto (e messo in bella mostra) trae Nazionale, dove era perfetto nella mediana a due con Maxime Lopez: si allargava a sinistra, da secondo regista, toccava il triplo dei palloni, era dominante. In bianconero "non c'è un centrocampo così organizzato e quindi vaga: centrale, mezzala, a uno, a due, interpretando ruoli non sempre suoi e restando molto più basso di quanto dovrebbe, più difensore che mediano". "Il rischio è perderlo", scrive la rosea, che suggerisce una possibile soluzione per il presente: metterlo "conin mezzo, aspettando un play, e un incursore (?) altra mezzala. Ma quando?".