Juventus-Inter non è una gara come le altre e, in questo momento rappresenta più d’uno scontro al vertice. Così lui, alle prese con i postumi della frattura leggermente scomposta di una costola, sta tentando il recupero in extremis per il match. Il provino decisivo è quello della mattinata, quando il gruppo bianconero scenderà in campo alla Continassa per la tradizionale rifinitura pre-partita. Nelle ultime ore, però, c'è un discreto ottimismo sulla situazione, complice la giornata di ieri, che lo ha visto crescere nei carichi di lavoro, dopo aver lavorato diversi giorni a parte. Si è infatti allenato quasi interamente in gruppo, saltando solo una parte minimale della seduta. Il motivo? Il dolore al costato sta gradualmente diminuendo. Ecco quindi che la giornata odierna sarà decisiva per comprenderne le condizioni, relative al dolore, visto che - come si legge su Tuttosport - è stato scongiurato un quadro clinico che metta a repentaglio la salute del giocatore in caso di contrasti violenti. Per lo stesso motivo, Locatelli dovrebbe indossare una speciale protezione che gli consenta di muoversi liberamente e che, insieme, gli attutisca eventuali contatti con gli avversari. E gli altri? Danilo e Weah dovranno rimandare il loro ritorno in campo, mentre saranno domani a disposizione di Allegri Miretti e McKennie. Pronti al rientro anche Huijsen e Alex Sandro.