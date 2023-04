"Locatelli? Credo che sia un giocatore col DNA della Juventus dentro". La 'benedizione' è stata di Massimilianoe dista appena qualche mese fa: si è trattato di una sorta di investitura per l'autore dell'assist decisivo a Moisenell'ultima gara vinta in casa col Verona. Un mezzo spoiler con vista sul futuro: perché per il centrocampista, non convocato tra le polemiche daper le gare di qualificazione agli Europei contro Inghilterra e Malta, è ormai pronto il rinnovo di contratto fino al 2026.Manuel, infatti, dovrebbe ritoccare lo stipendio, che dovrebbe superare i 3 milioni compresi i bonus. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, questo spegnerebbe anche le avances, che nel frattempo in quel ruolo ha preso Jorginho. I Gunners rimangono interessati e secondo alcune fonti inglesi possono mettere sul piatto anche l'esterno Kieran, facendo leva sul ricambio a livello di organico di cui ha bisogno la Juve sulle fasce, ma la corrispondenza d'amorosi sensi tra l'ex Sassuolo e la Vecchia Signora dovrebbe essere in grado di spazzare ogni nube all'orizzonte. Almeno per un altro po' di tempo, in attesa di conoscere nel corso del mese il futuro sul campo e in classifica.