Come racconta Tuttosport, a centrocampo dovrebbe tornare Manuel: il giocatore ex Sassuolo, la scorsa settimana, ha avuto qualche problema fisico (gastroenterite) e sabato a Bologna non era al top "così Allegri l’ha mandato in campo soltanto nell’ultima mezz’ora".Per il quotidiano, ora invece si è del tutto ristabilito e può finalmente tornare dal primo minuto. Ai suoi fianchi è ballottaggio a tre - Rabiot , McKennie e Bentancur - per due maglie da titolare.