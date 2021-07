, che è in ottimi rapporti con la Juventus e ha capito perfettamente che l’azzurro ha in testa soltanto una opzione: quella bianconera. Lo scrive Tuttosport, proseguendo: dopo che nell’incontro di venerdì tra i due club era emersa una certa distanza, nelle ultime ore sono arrivati passi importanti in avanti. Ecco la carta jolly sul tavolo, per avvicinare tutti: l’inserimento di una contropartita tecnica. Il preferito del Sassuolo è sempre stato Radu, 19enne difensore romeno lanciato da Andrea Pirlo, che il Sassuolo ha identificato come il sostituto di Marlon, passato allo Shakhtar. La trattativa è in fase avanzata.- La Juve voleva un colpo in stile Chiesa, ma il momento non permette di seguire solo le proprie volontà e così si sono cercate altre soluzioni., abbassando quei 40 milioni richiesti dal Sassuolo e già offerti dall’Arsenal per Locatelli. Un passo incontro da entrambe le parti.Tutti dettagli che saranno oggetto del prossimo incontro... imminente. Intanto, il Sassuolo ha scelto anche il sostituto di Locatelli: Sandi Lovric, 23enne sloveno di origini austriache del Lugano, in Svizzera lo paragonano proprio a lui.