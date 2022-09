Al ritorno in campo dopo la sosta ci sarà anche lui. O quantomeno sarà a disposizione, salvo il sopraggiungere di ricadute, dopodiché sarà Massimilianoa decidere se e come impiegarlo. Manuel, infatti, non è più sicuro di avere un posto da titolare nella rosa della. Il tecnico, nella sua recente chiacchierata con Mario Sconcerti, è stato chiaro: a scendere in campo dal primo minuto nel centrocampo bianconero ideale sarebbero Paul, Leandroe Adrien, con l'azzurro relegato al ruolo di prima riserva.Scaricato, in pratica, nonostante il lunghissimo corteggiamento della scorsa estate come da richiesta dello stesso livornese, che adesso invece sembra preferirgli qualcun altro. A breve, in poche parole, Manuel è atteso da una, come scrive Il Corriere dello Sport: la prima per ritrovare la migliore condizione fisica, la seconda per scalare nuovamente le gerarchie della mediana. Il suo futuro passa anche da qui.