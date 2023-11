Dipenderà dal dolore, ma la certezza è che ci proverà. Manuelè pronto a scendere in campo, salvo complicazioni dell'ultim'ora. Non era certo pretattica, quella di Massimiliano. In conferenza stampa il tecnico è stato possibilista, ma non voleva neanche illudersi troppo: "La sua è una questione di dolore - ha ribadito -, per questo dovrò valutare". Intanto, convocato.Giocherà con le sensazioni, Loca. E tocca farlo a tutti in vista della sfida con il Monza, contro cui la Juve ha patito proprio il confronto a metà campo. Se sta bene, chiaro, Manuel gioca. E pare stia meglio del previsto, dunque si va verso una scelta importante: dal primo minuto, riecco il regista titolare, con Hans Nicolussi-Caviglia pronto a subentrare. Nel caso, ci sarebbe Miretti da spostare o Rabiot in fase di emergenza.Con McKennie ormai tornato stabilmente mezzala - è altamente probabile l'utilizzo di Cambiaso sull'out destro - e Rabiot sul lato opposto, si va dunque a formare la mediana sostanzialmente titolare, in attesa di rinforzi possibili e potenziali dal mercato. Loca intanto ci prova. C'è. Vuole giocare sul dolore, in attesa che passi. Naturalmente, lo farà con uno "scudo" protettivo, che dovrà indossare per altre due settimane