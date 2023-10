Le parole di Manuela Sky dopo- "Mi sono emozionato per le parole di Alex (Del Piero, che si era complimentato con lui, ndr.). Abbiamo fatto una bella partita, a volte se non trovi il gol perdi equilibrio ma è stato fondamentale stare lì, il mister ce l'ha chiesto e poi abbiamo vinto".- "L'avevamo visto anche in partite scorse, invece oggi siamo stati maturi e abbiamo fatto girare la palla bene. La vittoria ci dà fiducia ma dobbiamo restare umili".- "Ho lavorato tanto, il mister mi ha sempre chiesto questo. Voglio diventare sempre più completo, ci lavoro tutti i giorni ed è bello quando riesci a prendere palla e ripartire, sto lavorando anche su questo".- "Sto cercando di migliorare, devo arrivare più al limite e calciare. Oggi ho avuto l'opportunità, poi ho allargato a destra. So che devo fare più gol per essere decisivo".