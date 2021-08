è in programma la presentazione dalla sala stampa dell'Allianz Stadium diil centrocampista appena acquistato dal Sassuolo si presenterà alla stampa a due giorni dal probabile debutto in Serie A con la maglia bianconera alla Dacia Arena di Udine. L'assenza di McKennie per squalifica e di Rabiot e Arthur per infortunio potrebbe infatti regalare al centrocampista campione d'Europa con la nazionale di Roberto Mancini il debutto ufficiale con la maglia bianconera a soli tre giorni dall'ufficialità del trasferimento.