Il rientro dalle vacanze dei giocatori della Juventus è fissato per il 6 dicembre, ma qualcuno è tornato in campo prima del tempo, restando a Torino per le ferie durante il Mondiale in Qatar. Manuel Locatelli, infatti, ieri si è allenato a Vinovo con la Next Gen di Massimo Brambilla che sta preparando la gara dello Stadium di domani contro il Mantova.