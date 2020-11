Come riporta Calciomercato.com, la Juventus sta programmando l’assalto a Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è sempre nei pensieri della dirigenza bianconera, e dopo il tentativo fallito in estate a causa delle alte richieste dei neroverdi, non intende gettare la spugna e pensa a come portarlo all’ombra della Mole. La Juve spera di ottenere un’apertura giù a gennaio, anche se risulta molto difficile essendo Locatelli il perno del centrocampo di De Zerbi. In ogni caso, serve che il Sassuolo accetti la formula del prestito. Altrimenti l’assalto partirà in estate.