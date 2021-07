La Juventus continua a lavorare per trovare una quadra per l'affare. Idee, incontri, richieste e offerte. I club cercano di venirsi incontro e, per farlo, i bianconeri stanno pensando anche di inserire quel Radu Dragusin che è sempre stata la prima richiesta da parte dell'ad neroverde Carnevali. L'obiettivo è quello di abbassare la richiesta cash di 40 milioni, dopo essersi vista respinta una proposta di prestito biennale con obbligo di riscatto a 30 milioni in caso di qualificazione in Champions.