Se in futuro avrà l'onore e l'onere di indossare la fascia da capitano, sarà il tempo a dirlo. Ciò che è praticamente certo fin da ora è che. Come scrive Calciomercato.com, infatti, il club bianconero è sempre più convinto di voler puntare sul centrocampista classe 1998, che nei prossimi mesi sarà riscattato in maniera quasi automatica dalper 25 milioni di euro più 12.5 di bonus, in parte già scattati. Il motivo per cui gli agenti del giocatore, guidati da Stefano Castelnuovo, sono costantemente in contatto con la dirigenza della Vecchia Signora è legato più che altro a una "promessa": quella dida firmare subito dopo l'acquisto a titolo definitivo, a suggellare un legame destinato appunto a durare a lungo.- Il nuovo accordo, nello specifico, durerà fino al, con un ingaggio aggiustato verso l'alto rispetto agli attuali 3 milioni di euro netti, bonus inclusi. Tifoso bianconero fin da piccolo, Manuel potrà quindi continuare a vivere il suo sogno alla Juve, senza particolari timori di sorta. Anzi, ora come ora è lui a primeggiare nelle gerarchie di Massimiliano, con Leandroche, a differenza sua, ha visto ridursi al minimo le speranze di essere riscattato. Tutto può ancora cambiare, ma non per Manuel: il suo futuro sarà all'ombra della Mole, ancora per un po'.