Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano ( QUI l'integrale) Manuelha parlato anche della scorsa stagione con la Juventus. Le sue parole:"Ho imparato diverse cose, non va mai dato nulla per scontato. Tutto si conquista col lavoro, con la determinazione. In questi anni ho avuto modo di maturare e riparte tutto da lì, dalla voglia e dalla determinazione. Lo scorso anno alla Juventus abbiamo vissuto un anno complicatissimo, ora alla Juve stiamo vivendo una situazione migliore".