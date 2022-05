Manuel Locatelli punta l'Inter. Fermo da oltre un mese, il centrocampista si era infortunato proprio nel derby d'Italia di campionato, riportando una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi dello staff medico della Juve dopo gli esami strumentali, come ricorda Tuttosport, era stata di quattro settimane, ma a un certo punto si era parlato anche di stagione finita. La forza di volontà del giocatore ha però prevalso, tanto che Manuel in questi ultimi giorni sta forzando per poter partire con la squadra in direzione della finale di Coppa Italia e ritrovare almeno un posto in panchina.