La Juve vuole Locatelli. Secondo quanto riportato da Goal.com, Andrea Pirlo ha intenzione di portare alla Continassa un centrocampista di spessore come l'attuale regista del Sassuolo. Al netto dei costi, infatti, l'idea di acquistare l'ex Milan resta concretissima e molto forte. Adesso c'è da parlare con i neroverdi, che in vista della sessione invernale non sembrerebbe orientato a prendere in esame eventuali proposte. L'ha confermato anche l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. In estate si potrà procedere con una cessione "extra lusso".