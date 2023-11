Come racconta Gazzetta, la Juve, già priva di Danilo, perde ancheper il derby d’Italia di domenica sera. L’infortunio alla coscia del figlio d’arte non è ancora superato: adesso l’obiettivo è il Napoli (8 dicembre). Serientrerà con l’Inter, si registra un cauto ottimismo pure per(lombalgia) e(tendinopatia). Decisione last minute per(microfrattura scomposta alla costola), che resta in: oggi o domani, dolore permettendo, potrebbe allenarsi da solo in campo. La speranza dei bianconeri sarebbe quella di aggregarlo alla vigilia, aiutandolo poi a sopportare il fastidio con una protezione.