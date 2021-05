Come racconta Tuttosport, il nome forte per il centrocampo della Juventus è quello di Manuel Locatelli. Il mediano del Sassuolo conosce bene il campionato di Serie A ed è cresciuto in maniera veramente esponenziale. I bianconeri sono allora al lavoro per portare a casa il mediano, con la solenne promessa di farne il perno del presente e del futuro. Del resto, Locatelli alla Juve prenderebbe in mano il centrocampo - il reparto che più necessita di una svolta -, con l'unico ostacolo fornito esclusivamente dalla valutazione del Sassuolo: per meno di 40 milioni difficilmente lo farà partire.