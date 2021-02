Se la Juventus ha iscritto nella lista dei desideri Manuel Locatelli è perché ha intravisto in lui il possibile regista del futuro. Colui che possa velocizzare la manovra, giocare a pochi tocchi e lanciare in porta i compagni. Insomma, il metronomo bianconero. La sensazione è che la Juve busserà nuovamente alla porta del Sassuolo, nel frattempo alimenta l’interesse per l’ex Milan grazie ad un dato pubblicato da La Gazzetta dello Sport: Locatelli è il miglior centrocampista della Serie A pe passaggi di prima, con una media di a partita di 9,56. Secondo Bentancur, con una media di 8,49.