Arsenal, Barcellona, Borussia Dortmund. Sono tanti i top club che hanno messo gli occhi su Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che è il primo obiettivo della Juventus per il centrocampo. Intanto,s ​i è registrata l’apertura a dare via il giocatore, ora si deve capire la formula. Il Sassuolo non accetterebbe formule alla Chiesa. Prestito con obbligo di un anno e fisso, sarà una strada percorribile, ma a determinate condizioni