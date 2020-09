Il mercato in entrata della Juventus quest'estate è irrimediabilmente vincolato alla necessità di contenere le perdite e autofinanziarsi i nuovi acquisti attraverso un buon equilibrio tra uscite e entrate. Paratici è attivo su diversi fronti, ma deve porre le giuste priorità su come e dove spendere. Come riporta Sky Sport per il momento non sono da prendere in considerazioni le operazioni a centrocampo da 40 e oltre milioni, come ad esempio Locatelli. Per ora infatti la priorità della Juve è l'acquisto del centravanti, sia esso Dzeko o Suarez. Per quanto riguarda il centrocampista, bisogna attendere delle buone cessioni per pensare di spendere certe cifre.