La sosta per le nazionali consentirà alla Juve di guadganare tempo, sia per trovare una soluzione che possa far uscire la Vecchia Signora da questo periodo di crisi, ma anche per recuperare alcuni dei giocatori infortunati. Per la sfida contro il Bologna in programma il 2 ottobre infatti, Madama dovrebbe contare sul rientro di Manuel Locatelli, assente nelle ultime due uscite e pronto a riprendersi un posto da titolare.