Come racconta La Gazzetta dello Sport, la rincorsa della Juventus all’unica vera partita che conta, in questo finale di stagione, è cominciata: ieri alla Continassa si è rivisto in gruppo Manuel Locatelli, uno dei due lungodegenti che provano il recupero in vista della serata dell’Olimpico: l’altro, McKennie, è un po’ più indietro. Il Loca potrebbe andare in panchina, magari per giocare uno spezzone in caso di necessità.