C'è un obiettivo in cima alla lista di Max Allegri e Federico Cherubini indipendentemente da tutto il resto: è Manuel Locatelli. Gioiello del Sassuolo e della Nazionale, piace da tanto alla Juventus, che spinge per lui, per un colpo in programma ormai da un anno. Una trattativa impostata, ma che può essere condizionato da fattori esterni, che possono rappresentare un problema, come la concorrenza. Ma, la Juve vuole Locatelli e Locatelli vuole la Juve.



DUE GIOCATORI? - Con il sì in mano, il club bianconero deve trovare nel minor tempo possibile un'intesa con il Sassuolo. Vuole almeno 40 milioni, una cifra difficile da raggiungere in questi tempi, a meno di inserire formule particolari e contropartite. Ci sono tanti i giovani sul piatto, come ricorda il Corriere dello Sport, e il più chiacchierato resta il rumeno Radu Dragusin. Resta però distanza sulla valutazione da assegnare ai giovani coinvolti, ed ecco perché bisognerà lavorare tra le parti, inserendo due giocatori anziché uno per esempio. La Juve che non sembra poter andare oltre i 25-30 milioni cash, ma vuole Locatelli e spinge.