Non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nel derby di martedì Manuel Locatelli. Il centrocampista dopo l'ammonizione contro lo Spezia ha rimediato una giornata di squalifica. Due soluzioni in studio per Allegri: la prima porta alla sostituzione di Locatelli con Leandro Paredes, nonostante l’argentino non stia rendendo in maniera positiva. Diversamente si potrebbe pensare a un centrocampo a due con Fagioli e Rabiot. Più difficile pensare all'adattamento di Danilo in mediana.