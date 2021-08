è un cerotto su un taglio profondissimo: può tamponare l'emergenza, ma alla lunga rischi di perdere sangue e soprattutto punti. Se è vero - com'è vero - che i risultati incidono nei ragionamenti, a prescindere avremmo formulato questo pensiero:Il contachilometri di qualcuno si è fermato al 2019, tutto il resto è un mix di ingranaggi che si toccano tra loro, fermando prima l'uno e poi incastrandosi con l'altro. Allegri, concentrato nel ritrovare robustezza, ha lavorato sul possesso e sulla verticalità.Non ha sento guardare al passato - per chi vuole farlo, dice, c'è un museo ricco di trofei - ma ha senso partire da lì per comprendere meglio il presente. La storia è questa: quel centrocampo era completo perché c'erano caratteristiche che si sposavano alla perfezione con ordini precisi.In un movimento fluido e ben studiato, appoggiato sulle qualità dei singoli ma incastonate in un contesto esaltato da una difesa solida e pronto a supportare un attacco di qualità. Oggi?Chi fornisce una soluzione costante? In neanche venti minuti ci ha provato Locatelli - a proposito di ingegneri della mediana - e l'ha fatto perché arriva da un contesto diverso, organizzato per guardare in avanti e non alle spalle (semplifichiamo).La prima sensazione dopo il match: a questa squadra manca un pensatore. Un organizzatore di gioco. Un elemento che sappia distribuire palle e responsabilità. Che prenda la palla quando inizia a scottare come il sole su Torino in questi giorni caldissimi. Il mercato offre un assist, per una volta:Non risolverà il problema, peggio però non potrà fare. Meglio tornare a pensarlo, il calcio. Che a trovare l'uomo in verticale per poi scontrarsi contro il muro avversario.