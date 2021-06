Radu Dragusin è il nodo dell'affare Locatelli. O meglio: la sua valutazione. Come racconta Calciomercato.com, il Sassuolo ha aperto alla possibilità di inserire giocatori nell'affare ma quello che non vuole sono delle maxi valutazioni per un giocatore che ha appena una stagione di Serie A alle spalle. Per capirci, i neroverdi non lo valutano 10/15 milioni e per Locatelli potrebbero anche alzare la richiesta di 40 milioni di euro. Per questo, la Juve sta pensando di inserire altre contropartite.