Manuel Locatelli non è stato un giocatore facile da acquistare per la Juventus, che ha dovuto strappare al Sassuolo un prezzo di 37 milioni e mezzo di euro complessivi, pagabili in diversi esercizi dopo un prestito gratuito. Un'operazione che non si vede spesso per giocatori del nostro campionato, tanto che il centrocampista della Nazionale è entrato nella top 10 dei giocatori italiani più cari della storia.1 JORGINHO dal Napoli al Chelsea: 57 milioni2 GIGI BUFFON dal Parma alla Juve: 52,9 milioni3 FEDERICO CHIESA dalla Fiorentina alla Juve: 50 milioni4 CHRISTIAN VIERI dalla Lazio all'Inter: 46,5 milioni5 NICOLÒ BARELLA dal Cagliari all'Inter: 44,5 milioni6 LEONARDO BONUCCI dalla Juve al Milan: 42 milioni7 FEDERICO BERNARDESCHI dalla Fiorentina alla Juve: 40 milioni8 MANUEL LOCATELLI dal Sassuolo alla Juve: 37,5 milioni9 MATTIA CALDARA dalla Juve al Milan: 36,4 milioni10 PIPPO INZAGHI dalla Juve al Milan: 36,2 milioni