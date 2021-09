Manuelmigliore in campo nell'Italia contro la Svizzera. Ecco le pagelle dello juventino dai giornali di oggi:Tuttosport: "Ottima prestazione (da mezzala, guarda un po' e non da regista “basso”) sia per come tampona sia, soprattutto, per come sa far ripartire: tocchi di prima e verticalizzazioni sontuose come quelle per Berardi (ha provato, lui. a rendergli il favore per il bellissimo gol di Roma...) e Insigne. Sta entrando in “forma Juventus”".Corriere dello Sport: "Bene, molto bene, nella prima mezz’ora in cui ispira la manovra azzurra. Non c’è solo il lancio profondo nel corridoio per Berardi, ma un fraseggio lucido ed essenziale. Uno, due tocchi e via. La palla corre veloce".Gazzetta: "- Tutte le idee sono sue, tutti i tiri nascono da filtranti, lanci e letture da play. Non sarà un regista classico, ma ha visione di gioco, piedi disciplinati e non si tira mai indietro nella battaglia. Il titolare in più".