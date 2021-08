Tutto fatto, o quasi. L'accordo tra le parti è stato raggiunto nella giornata di ieri e da oggi Manuel Locatelli è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Manca solo un passaggio: le visite mediche. Questa mattina, mercoledì 18 agosto, il centrocampista italiano si sottoporrà a test e controlli per il primo step di quell'iter che dovrebbe portarlo ad essere ufficialmente un giocatore della Juventus già in giornata (QUI L'ARRIVO IN SERATA DI IERI). Visite mediche, firma e poi l'ufficialità: questo il percorso, ormai noto.



11.00 - Visite mediche in corso:

9.00 - Locatelli arriva al JMedical alle 9 in punto e subito riceve il calore dei tifosi presenti ad aspettarlo. Si ferma anche per qualche foto e autografo. La richiesta arriva subito: “Ti abbiamo aspettato tanto ma ne è valsa la pena, ora facci vincere. Sei un grande”.



Arriva a Torino in prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro e pagamento dilazionato. Al giocatore un contratto fino al 2026 a 3 milioni complessivi a stagione.