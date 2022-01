Manuel Locatelli al centro della Juve. Un nuovo leader per il centrocampo e i suoi numeri raccontano la bella stagione che sta vivendo in bianconero. Sono 29 presenze, 22 da titolare con 2193 minuti in campo, conditi da 3 gol e 2 assist, con 12 occasioni create e 18 dribbling. Centrocampista totale da 888 passaggi positivi (40,36 a gara, una volta e mezza in più della media del ruolo di 25,3), 350 verticalizzazioni (quasi 16 a match, contro la media di 9) e 118 recuperi (5,36 a partita contro la media del ruolo di 3,89).