Manuel Locatelli è il primo nome sulla lista di Massimiliano Allegri per il mercato della Juventus. L'allenatore vuole il regista del Sassuolo e i dirigenti hanno iniziato una trattativa col Sassuolo per accontentarlo. Come racconta Calciomercato.com, i due club si incontreranno di nuovo in settimana dopo che i neroverdi hanno aperto a un prestito con obbligo di riscatto e l'inserimento di eventuali contropartite tecniche, ma a patto che il prestito si annuale e non biennale.