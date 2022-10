Non esistono alternative contro il Benfica se i bianconeri vogliono continuare a tenere vive le speranze di qualificazione. Qualificazione diventata quasi impossibile con la sconfitta contro il Maccabi Haifa ma che già si era notevolmente complicata quando i portoghesi espugnarono l'Allianz Stadium.rimanendo imbattuta anche nel doppio confronto con il Psg. Nonostante ci sia un solo risultato a disposizione per Allegri, difficilmente il tecnico, scrive la Gazzetta dello Sport, andrà all'assalto frontale.Ecco allora che inizieranno le strategie, da una parte e dall'altra. Anche perché il Benfica ha mostrato grandi qualità tecniche nell'uscire dalla pressione avversaria, grazie ai due di centrocampo, Enzo Fernandez e FlorentinoPer ostacolare tutto ciò, riferisce il quotidiano,Manuel è in netta crescita di condizione fisica e con l'assenza di Paredes, non c'è dubbio che sarà lui il giocatore in mezzo al campo.Per vincere però servirà anche l'attacco e senza Di Maria e Chiesa, tutto - o quasi -Già all'andata Allegri l'aveva proposta con risultati altalenanti. Soprattutto per Vlahovic, che scrive la Gazzetta, "fu dominato da Antonio Silva", il giovane difensore del Benfica.e liberare Kostic e Cuadrado sugli esterni. Questi due fondamentali, per creare pericoli, allargare la difesa avversaria e mettere in mezzo palloni che anche le due mezzale, Rabiot e Mckennie, dovranno essere in grado di sfruttare.