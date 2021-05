1









Quello tra Manuel Locatelli e la Juve è un legame che dopo anni di tira e molla può concretizzarsi in estate. Già un anno fa le parti sono state molto vicine con il sì del giocatore ai bianconeri ma poi non è stata trovata la quadra con Sassuolo. L'ad neroverde Carnevali però ha fatto intendere più volte come vorrebbe cedere il giocatore in Italia e alla Juventus, la squadra che più di tutte si è mossa sul serio per il ragazzo.



LA PROPOSTA - Un'operazione sulla quale, come riporta Calciomercato.com, si lavora da tempo sulla base di 40 milioni totali tra parte cash e uno o due giocatori da valutare almeno 20 milioni: i nomi più caldi sono stati quelli di Nicolò Fagioli e Gianluca Frabotta, che ora piace al Basilea. Non è escluso però che possano entrare nell'affare anche alcuni giovani.



LA MOSSA DELLO SHAKHTAR - Nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti per portare avanti la trattativa, ma a mischiare le carte in tavola è stato lo Shakhtar Donetsk, nuova destinazione di Roberto De Zerbi che vorrebbe portarsi in Ucraina il centrocampista classe '98: il club ha messo sul piatto 35 milioni cash per il Sassuolo e un contratto quinquennale da più di 3 milioni di euro netti a stagione al giocatore. Una mossa che ha complicato i piani della Juve, di fronte alla quale c'è sempre la totale apertura da parte del Sassuolo ma ora servirà uno sforzo economico per avvicinarsi all'offerta dello Shakhtar.