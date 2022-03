Uno dei temi dei primi 45' di Juventus-Spezia è, certamente, la posizione di Locatelli e il suo apporto alla manovra offensiva. Apporto determinante, per esempio, nell'occasione del gol di Morata, servito proprio dal centrocampista della nazionale. In coppia con Arthur, che occupa lo slot da play basso, Locatelli è più libero di spaziare sulla trequarti e, questa sera, sta facendo vedere di cosa è capace. La sua prestazione non è passata inosservata ai tifosi bianconeri che, sul web, stanno sottolineando quanto di buono fatto.



Sfoglia la gallery per leggere i commenti