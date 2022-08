Stringere i denti. In una settimana che segna un passaggio importante nella sua esperienza alla Juventus: Manuel, fresco numero 5 dei bianconeri, sarà in campo contro il Sassuolo. Troppo importante la presenza del centrocampista ex Sassuolo, che troverà di fronte la sua vecchia squadra, in una partita già chiave per le dinamiche bianconere.- Come raccontato da Tuttosport, Locatelli in settimana si è allenato, sebbene non fosse al 100% della condizione. Loca ha infatti accusato qualche fastidio di natura muscolare: nulla di preoccupante, ma resta una situazione da monitorare, controllare e non trascurare. Cuadrado e Kostic restano in ballottaggio, mentre McKennie è recuperato e sarà in campo dal primo minuto. Tutto pronto per la prima, c'è anche Locatelli.