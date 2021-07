Spesso per capire se un giocatore andrà via da una squadra, val la pena osservare se la squadra in questione sta già cercando sul mercato un giocatore per sostituirlo. E sembrerebbe che il Sassuolo stia puntando il sostituto di Manuel Locatelli, al centro di una lunga trattativa per il passaggio alla Juventus. Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, il club neroverde ha messo gli occhi su. Stesso vivaio per altro dov'è cresciuto lo juventino Arthur. Un segno della prossima chiusura della trattativa Locatelli-Juve?