La Juventus insiste per Manuel Locatelli. Ed è pronto a inserire il cartellino di Dragusin nell’affare. Come scrive Tuttosport, il Sassuolo, nel frattempo, si sta muovendo già per l’erede dell’ex Milan: si tratta di Sandi Lovric, 23enne sloveno del Lugano. Intanto l'Arsenal non molla e l'offerta più alta giunta al Sassuolo è ancora quella dei Gunners, mentre la Juve lavora sfruttando la forte volontà del giocatore.