In settimana è previsto un nuovo incontro tra Juventus e Sassuolo per parlare del futuro di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe '98 piace ad Allegri che l'ha individuato come primo rinforzo per il centrocampo della prossima stagione, i dirigenti vorrebbero chiudere un affare 'alla Chiesa' con un prestito biennale con obbligo di riscatto, ma i neroverdi hanno già fatto sapere di non essere disposti a cedere Locatelli in questi termini: ok il prestito con obbligo di riscatto, ma deve essere annuale e non biennale.