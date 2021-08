Manca poco. Ma manca ancora qualcosa. Manuel Locatelli è a un passo dal vestire la maglia dellae bisognerà trovare una quadra solo sull'obbligo o sul diritto di riscatto. Ilvuole naturalmente il primo, la Juve può garantire il secondo: come "ipoteca" ha piazzato la qualificazione in. Appena due stagioni fa sembrava scontato, oggi non basta per i neroverdi. O meglio: non rappresenta più una certezza.Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri è andato in scena il quarto incontro per il centrocampista brianzolo. Nei precedenti c'era stato un meeting tra Cherubini e Carnevali. Stavolta c'era Giovanni Rossi, direttore sportivo ed ex volto proprio della Juventus.E trovarsi sulle cifre:L'obbligo del riscatto ha lasciato tutto in sospeso: la Juve ha posto l'ingresso in Champions League e non è bastato.Intanto, Locatelli ha nuovamente parlato con Carnevali e ha ribadito la volontà di sposare soltanto la Juventus.