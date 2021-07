"E' l'ultimo chilometro di corsa per". Così il Corriere dello Sport ha definitivo la trattativa tra Juventus e Sassuolo per il centrocampista classe '98. Secondo il quotidiano siamo arrivati al momento della svolta, oggi i due club si incontreranno per cercare un punto d'incontro. Terzo incontro tra il ds bianconero Cherubini e l'ad del Sassuolo Carnevali: potrebbe essere quello decisivo. Locatelli aspetta impaziente di arrivare a Torino, la Juve ha strappato da tempo il sì del giocatore ora si lavora per trovare l'intesa con i neroverdi.