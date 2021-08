La fumata bianca perè arrivata: pochi minuti fa la Juventus ha trovato l'accordo col Sassuolo per il trasferimento del centrocampista classe '98 in bianconero: 35 milioni di euro tra prestito biennale, obbligo di riscatto e bonus. Entrando nel dettaglio del pagamento, Sportitalia fa sapere che avverrà in cinque rate con la Juve che pagherà 7 milioni all'anno al Sassuolo.