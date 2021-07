Manuel Locatelli e la Juventus, un matrimonio che s'ha da fare. E a breve anche. La parte iniziali di questi Europei l'ha messo in vetrina ed è cresciuto l'interesse di club stranieri, l'Arsenal in primis, ma come ricorda il Corriere dello Sport è decisiva anche la volontà del giocatore.La Juve e il Sassuolo stanno continuando la trattativa e in questi giorni si reincontreranno per definire la formula: i bianconeri vogliono riuscire a prendere Locatelli in prestito con obbligo di riscatto o inserendo una contropartita tecnica. Il prezzo è di 40 milioni.