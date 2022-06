Non solo Federico Gatti. Anche Manuel Locatelli ha offerto sensazioni più che positive nel match tra Italia e Inghilterra, dove nel ruolo di regista si è esaltato "come non faceva da tempo", per citare La Gazzetta dello Sport. 7 il voto attribuito dalla rosea dopo una "partita di difesa e impostazione" al centrocampista della Juve, che invece Tuttosport ha valutato con un 6 definendolo "vivace e propositivo in fase di impostazione". 6.5 per lui da parte del Corriere dello Sport, che ha motivato così il giudizio: "Parte con un recupero decisivo su Abraham. Da vertice basso del centrocampo si preoccupa di dare equilibrio, protezione ai due centrali, e un minimo di ordine tattico".